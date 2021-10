Lörrach Vorbereitungaufs Berufsleben

Aktuell arbeiten 17 Acht- und Neuntklässler in den sieben Abteilungen der PSF: Sie pflegen Autos und erledigen andere Dienstleistungen, sie führen Montagearbeiten mit Kunststoff und Holz durch und helfen beim SAK in der Möbelproduktion. Sie sind in der Qualitätskontrolle tätig und schreiben in der Verwaltung Rechnungen und Briefe.

Die Abteilung Coolinario kocht dreimal in der Woche für Schüler und Lehrer 20 bis 30 Mittagessen. „Ein Riesenerfolg ist das Catering“, freute sich Christian Fulde, Lehrer und Abteilungsleiter „Produktion“: Die Jugendlichen bereiten für Veranstaltungen beim Landratsamt, bei Firmen oder bei privaten Kunden Fingerfood, Kuchen und andere Snacks zu. Wegen der Coronapandemie ruht das Catering allerdings. Elf Sechst- und Siebtklässler betreuen den Pausenkiosk.

Jeden Donnerstag oder auch mehrmals in der Woche sind die Jugendlichen in der Schülerfirma tätig. Wer mitarbeiten will, muss sich bewerben und erhält einen Arbeitsvertrag. Die Jugendlichen, die als Abteilungsleiter gewählt wurden, besprechen jeden Donnerstag mit Geschäftsführer Wöllner ihre Arbeit und suchen nach Lösungen für Probleme. Zum Beispiel habe man zwei Schüler vom Kioskteam, die häufig zu spät kamen, zum Gespräch einbestellt, erzählte Wöllner: „Jetzt klappt es.“

Die Erfolge

In der Schülerfirma lernen die Jugendlichen, dass es auf ihre Leistung ankommt. Sie lernen, Verantwortung zu übernehmen. So schildert es Wöllner: „Die Teamkiste muss in Ordnung sein. Beim Catering muss das Essen schmecken.“ Ansonsten kämen Reklamationen. Auch auf Einnahmen und Ausgaben müssten sie achten.

Häufig lobten die Betriebe, bei denen Jugendliche aus der PSF ein Praktikum machten, deren Arbeitshaltung, sagte Weiß. Die Jugendlichen würden die Arbeit sehen und nachfragen, wenn sie etwas nicht verstehen. Sie bringen also die nötigen Schlüsselqualifikationen mit, um sich erfolgreich um eine Ausbildung zu bewerben.