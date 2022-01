Lörrach „Vorfreude kann uns keiner nehmen“

Lörrach-Hauingen. „Großes Feiern bleibt uns bis auf Weiteres verwehrt. Die Vorfreude auf bessere Zeiten kann uns keiner nehmen.“ Gerd Turowski, Vorsitzender vom Hauger Holzsteigerigskomitee, ist überzeugt, dass die beliebte Veranstaltung im kommenden Jahr wieder in gewohntem Umfang stattfinden wird. „Wir steh’n bei Fuß“, versprach er bei einem kleinen Ausflug zur Saatschulhütte, bei dem auch Mitglieder des Musikvereins zugegen waren.

Am Zielort der Wanderung oberhalb des Rechbergs hätte am Wochenende traditionsgemäß am letzten Samstag im Januar die 183. Holzsteigerung stattfinden sollen. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sie nun aber schon zum zweiten Mal abgesagt werden. Alternativ wurden Holzbestellungen telefonisch oder per E-Mail von der Ortsverwaltung angenommen. Hauinger Bürger orderten auf diesem Weg insgesamt 54 Ster und 55 Festmeter. „Dies ist in etwa die Hälfte der Holzmenge, die üblicherweise an der Versteigerung unters Volk gebracht wird“, bestätigte Ortsvorsteher Günter Schlecht im Gespräch mit unserer Zeitung.