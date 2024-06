An ihrer Haustür in der Kreuzstraße wurde am Mittwoch gegen 13 Uhr eine 86-Jährige von einer unbekannten Frau angesprochen. Diese bat sie, ihre Wohnung aufgrund eines Wasserschadens in der Nachbarschaft überprüfen zu dürfen. Die 86-Jährige lies die Unbekannte herein. Diese trug ihr auf, den Wasserhahn im Badezimmer mehrere Minuten zwischen warmen und kaltem Wasser zu wechseln. In dieser Zeit telefonierte die Unbekannte vermeintlich und ließ vermutlich einen Komplizen ins Haus. Nach einiger Zeit gab sie an, dass kein Wasserrohrbruch vorläge, und verließ die Wohnung. Am Abend stellte die Seniorin zusammen mit zwei Familienangehörigen fest, dass einige Dinge aus ihrer Wohnung gestohlen wurden, darunter eine Geldkassette sowie Schmuck. Die Tatverdächtige hatte laut Polizei schulterlanges, dunkles Haar und war stark geschminkt. Sie sprach akzentfrei Deutsch. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 / 176-0, bittet um Hinweise.