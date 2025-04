Lörrach: Vorstellungen vom Paradies zeigt eine Ausstellung im Dreiländermuseum

Es finden sich pures Glück und Lebensfreude, wie beispielsweise in den üppig bunten Papier- und Farb-Collagen, die vom „Blumenmann“ von Julia Moll-Rakus inspiriert sind. Farbsattes Acryl als Blumenschmuck glänzt über einem strahlenden Gesicht, eine Blumenskulptur trägt Blinklichter – hier ist das Paradies ganz irdisch, ganz lebensnah. Direkt daneben wird es stiller, andächtiger, fast religiöser: ein geöffneter Fensterladen gibt den Blick frei auf leuchtend blauen Himmel, mit weißen Engelsflügeln und goldenen Strahlen: Hier zeigt sich Hoffnung auf ein wohl paradiesisches Jenseits.

Blick ins Paradies Foto: Gabriele Hauger

Nach Hans Bühler

Hingegossen in schöner Landschaft liegt die Gestalt im Original „Des Knaben Traum“ von Hans Bühler aus dem Jahr 1934. Auch dieses Werk weckt Assoziationen. Eine Künstlerin fügt sich selbst fotografisch in die gemalte Landschaft ein. Statt der Pfauenvögel im Original setzt sie echte Federn auf ihr Bild. Eine Pflanze in bemaltem Keramiktopf konzentriert sich auf die Naturschönheit, die sich im Bühler-Werk zeigt. Die Kohlezeichnung einer liegenden Frauengestalt trägt kubistische Züge und erinnert an Picasso.

Voller Hoffnung

So gibt es viel zu entdecken. Unser schöner Planet Erde, der doch von schwarzen Krallen bedroht wird als Skulptur; zarte Federn, die den Blick zum Jenseitigen öffnen; oder eine fast verstörende Collage-Arbeit: In einem verschachtelten Holzregal finden sich religiös motivierte Szenen, die neben dem Schlüssel zum Paradies auch die Qualen des Fegefeuers aufgreifen. Während ein anderer Künstler Jesus nach der Hand eines Kindes greifen lässt – beschützend.