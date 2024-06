Lörrach: Vortrag über die Hamas

Es lag vor allem am starren Sicherheitskonzept der Israelis. Man vertraute auf die High-Tech-Sperranlage, die auch tief in den Boden reicht und vor Angriffen aus dem Tunnelsystem in Gaza tatsächlich schützte. Mit einem flächendeckenden Bodenangriff wurde nicht gerechnet.

Wie nah sind Sie bei Ihren Recherchen der Hamas gekommen? Hatten Sie persönliche Kontakte?

Solche hätten kaum zur Analyse beigetragen. Hamas-Funktionäre berichteten ausländischen Journalisten erfahrungsgemäß im Wesentlichen nur das, was die Gaza-Regierung ohnehin in ihren Medien verlautbarte. Diese, besonders auch die arabischsprachigen, studiere ich ebenso wie sonstige Publikationen der Hamas seit Jahren.

Es fällt schwer, angesichts der Grausamkeit des 7. Oktober auch nur ansatzweise Verständnis für die Bilder von jubelnden Menschen in arabischen Ländern, aber auch in Europa und in Deutschland aufzubringen. Wie erklären Sie diese Reaktionen?

Ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so viel Jubel gab, wie behauptet wird. Spontane Freude über den militärischen Erfolg des Angriffs schien auch dabei zu sein. In arabischen Ländern wurden aber auch schnell kritische Stimmen laut. Der später einsetzende und berechtigte Protest gegen die Tötung tausender palästinensischer Zivilisten und die katastrophale humanitäre Lage sollte nicht pauschal mit Unterstützung für den Terrorismus der Hamas verwechselt werden.

Je länger der Krieg dauert, desto mehr scheint die Stimmung zu kippen. Wie bewerten Sie die israelische Politik?

Die Proteste in Israel betreffen nicht das Vorgehen der Armee. Sie werden hauptsächlich von der Forderung der Angehörigen der israelischen Geiseln angetrieben, ihrer Befreiung oberste Priorität einzuräumen. Netanjahu scheint das aber weniger wichtig zu sein als sein Vernichtungskrieg, der auch nach acht Monaten massiver Kämpfe sein Ziel nicht erreicht hat.

Geben Sie in Ihrem Buch auch mögliche Lösungen des Konflikts an? Wie sehen Sie die Zukunft?

Von einer „Lösung“ ist man momentan meilenweit entfernt. Die Völkergemeinschaft hat bislang nicht genügend Druck auf die israelische Regierung ausgeübt, ihre Kriegsstrategie zu ändern. Eine erneute längerfristige israelische Besetzung des Gazastreifens zeichnet sich ab. Die palästinensischen Milizen führen heute schon einen Guerillakrieg gegen die israelischen Besatzer. Wenn die israelische Regierung ihr jetziges Ziel weiterhin verfolgt, könnte er noch Jahre dauern.

Wo setzen Sie in Lörrach die Schwerpunkte?

Der Vortrag umreißt die Geschichte des Gazastreifens und beleuchtet den Entstehungshintergrund der Hamas sowie ihren langen Konflikt mit Israel. Auch die Vorgeschichte des Terrorangriffs vom 7. Oktober 2023, sein Verlauf und die darauffolgenden Kriegsereignisse werden analysiert.

VHS-Vortrag: Donnerstag, 13. Juni, 19.30 Uhr, Altes Rathaus, Eintritt frei

Info

Joseph Croitoru

1960 in Haifa geboren, ist deutscher Historiker und Journalist. Seit 1992 schreibt er für deutschsprachige Presse und den Rundfunk unter anderem über den Nahostkonflikt, jüdische und islamische Geschichte und Kultur sowie über Fundamentalismus und Terrorismus. 2021 wurde ihm der Friedenspreis der Geschwister Korn und Gerstenmann-Stiftung verliehen. Zuletzt erschien im März bei C.H. Beck sein Buch „Die Hamas. Herrschaft über Gaza, Krieg gegen Israel“.