Lörrach Vortrag zur StreetArt als Kunstform

Lörrach. „Vom Vandalismus bis zur Wertanlage – Street–Art wird gesellschaftsfähig“: Unter diesem Titel findet am Dienstag, 7. November, 19.30 Uhr, im Sparkassenforum in der Haagener Straße 2 ein Lichtbild-Vortrag statt.

Wohl kaum eine Kunstform ist so umstritten wie Graffiti beziehungsweise StreetArt. Für die einen ist die eigenmächtige „Eroberung“ des Öffentlichen Raumes als Projektionsfläche für unerlaubten Pinsel- und Spraydoseneinsatz purer Vandalismus. Andere dagegen betrachten die inzwischen bunte Vielfalt an StreetArt-Varianten als eine spannende Ausdrucksform, die dem urbanen Umfeld erst das eigentliche Profil verschafft.

In dem rund einstündigen Vortrag werden anhand von Beispielen aus der Region sowohl die verschiedenen Techniken der StreetArt mit Abgrenzung zu einfachen Graffiti erläutert als auch deren zugrunde liegenden Motivationen.

Anschließend stellt der Referent Kai Hendrik Schlusche einige Stars der Szene vor, die fast alle an internationalen StreetArt-Festivals teilnehmen oder in namhaften Kunstgalerien zu vier- bis fünfstelligen Preisen verkaufen. Weitere Beispiele belegen, dass StreetArt zunehmend auch gezielt in der Stadtentwicklung zur Quartiersaufwertung, im Kultur-Tourismus oder in der Konsumgüterwerbung eingesetzt wird. Das führt nicht nur zu positiven Reaktionen: Kritiker werfen kommerziell erfolgreichen Künstlern den Verkauf ihrer Seele vor. Eine spannende Diskussion ist zu erwarten. Der Eintritt ist frei.