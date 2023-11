Lörrach: Vreni Hirt 70 Jahre in der SPD

Familiäre Wurzeln

Die Geehrte hat sozialdemokratische Wurzeln. Ihr Großvater war Gewerkschaftsführer und SPD-Mitglied in den Zeppelinwerken in Friedrichshafen. Vater Emil Huber, ein Schlossermeister, ging auf die „Walz“, kam nach Lörrach und lernte seine Frau Maria in der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) kennen. Huber blieb in Lörrach, wurde Stadt- und Kreisrat und half beim Aufbau der Arbeiterwohlfahrt mit.

Tochter Vreni trat schon als Jugendliche in die Fußstapfen ihres Vaters. Sie engagierte sich im Wahlkampf für Willy Brandt und trat als 18-Jährige der SPD bei, der sie nunmehr seit sieben Jahrzehnten angehört. Darüber hinaus war sie 25 Jahre lang Vorsitzende der Naturfreunde. Sie führte zehn Jahre lang deren Kasse und entschuldete während dieser Zeit das Naturfreundehaus in Gersbach.