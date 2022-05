Lutz am Montag in Stetten

Amtsinhaber Jörg Lutz zieht es auch in die Ortsteile. Gestartet war er in Tumringen, es folgte laut Plan am gestrigen Freitag ein Termin in Tüllingen. Nun lädt Lutz lädt im Rahmen seines Wahlkampfs zu einem Ortsrundgang in Stetten ein. Es besteht am Montag, 30. Mai, von 18.30 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit zum persönlichen Austausch. Treffpunkt ist auf dem Kirchplatz St. Fridolin. Weitere Ortsrundgänge sind vorgesehen, so am 3. Juni in Brombach, am 4. in der Innenstadt, am 8. auf dem Salzert, am 13. Juni in Haagen sowie am 14. Juni in Hauingen. Das Motto seines Wahlkampfes lautet „Menschlich und kompetent“ (wir berichten).