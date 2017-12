Lörrach Wal-Traum wird Wirklichkeit

Das Theater Tempus fugit setzt in seiner neuen Produktion den Roman „Moby Dick“ in Szene. Premiere ist am 7. Dezember. Schon seit zehn Jahren träume man davon, das Stück rund um den weißen Wal Moby Dick aufzuführen, jetzt habe man mit dem eigenen Theaterhaus und der eigenen Bühne den Rahmen dafür, freute sich Theaterleiterin Karin Maaßen und Regisseur Vaclav Spirit bei einem Pressegespräch am Freitag: „Wir können sogar in den Kulissen proben.“

Von Regine Ounas-Kräusel

Lörrach. In dem Roman des Amerikaners Hermann Melville sticht Kapitän Ahab mit dem Walfangschiff Pequod und einer bunt gemischten siebenköpfigen Mannschaft als allen Teilen der Welt, in See. Er will den weißen Wal Moby Dick töten. Voller Rachegelüste jagt er das Tier, das ihm einst ein Bein abgerissen hat. Zuerst reißt er seine Leute mit, doch im Laufe der Fahrt kommt es zu Konflikten gegen den besessenen Mann.

Schon vor zehn Jahren träumte Maaßen davon, diesen Stoff auf die Bühne zu bringen. Doch Regisseur Spirit winkte ab. Zu verrückt schien ihm die Idee, einen Roman mit tausend Seiten, gespickt mit philosophischen, wissenschaftlichen und auch lyrischen oder ironischen Exkursen des Autors, in Theaterhandlung zu übertragen. Außerdem fehlte die geeignete Bühne.

Konflikt zwischen dem irrationalen Kapitän und seiner Mannschaft

Die ist im eigenen Haus nun vorhanden. Ein Stahlgerüst mit mehreren Ebenen, bestückt mit weißem Segeltuch bildet die Kulisse des Walfangschiffs. Hier werden acht junge Schauspieler, die alle im zweiten Jahr an der Theaterausbildung von Tempus fugit teilnehmen, die harte Welt der Walfänger darstellen, in der es um die Gewinnung von Tran als Lampenöl und um viel Geld ging.

Als eigentliches Thema wird aber der Konflikt zwischen dem irrationalen Kapitän und seiner Mannschaft dramatisch zugespitzt, wie Maaßen und Spirit erläutern. „Darum geht es: Wem folge ich?“, sagt Maaßen. Es gehe um Pflicht, Gehorsam und um Religion. Ein Sturm, den der Kapitän besiegt, wird da zum Gottesurteil. In einem gemeinsamen Prozess haben alle Mitwirkenden die Inszenierung erarbeitet: Spirit verdichtete den Roman auf wenige Szenen, Maaßen fasste sie in eine Dramaturgie. Bei den Proben feilten die jungen Schauspieler mit an der Umsetzung.

Da Tempus fugit „Moby Dick“ im neuen Haus auf der eigenen Bühne spielen kann, wird das Stück zum ersten Mal während der ganzen Spielsaison bis Sommer 2018 zu sehen sein und für Schulkassen auch buchbar sein. Für Schulklassen gehört eine Nachbesprechung dazu.

Die neue Spielsaison steht unter dem Thema „Das Andere“. Zum Programm gehören so unterschiedliche Stücke wie „Nachtasyl“ von Maxim Gorki, „Robinson und Freitag“ nach dem Roman Robinson Crusoe oder die szenische Lesung „Bist du sicher Marinus – Ungehaltene Reden ungehaltener Frauen“.