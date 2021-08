Lörrach Wald im Wandel

Sie könne sich „gut vorstellen“, den Anteil der Waldrefugien – aktuell rund acht Prozent der Stadtwaldfläche – zu erhöhen. Die Bürgermeisterin wollte von den Förstern wissen, wie die ökologischen Folgen aussehen würden, wenn der Stadtwald ein großes Refugium ohne Eingriffe wäre. „Ohne Bewirtschaftung wäre er nicht mehr so vielseitig, es gebe keine Kiefern, keine Fichten und schon gar keine Eichen“, erklärte Förster Berthold Köpfer mit Verweis auf die alles überwachsenden Buchen.

Holzerlös finanziert Wege

Zudem sei der Erholungswald „weitgehend abhängig vom Holzerlös“. Dieser finanziere bislang den Unterhalt von Grillstellen und Wegen. Für diese Kosten müsste die Stadt ansonsten aufkommen. Gewinne werden durch die Bewirtschaftung laut Dischinger indes aktuell keine erzielt: „Wir hatten die letzten drei Jahre ein deutliches Defizit und werden auch in diesem Jahr ein ähnliches Ergebnis einfahren.“

„Viel Aufregung“, so Köpfer, habe es 2020 und in diesem Frühjahr um die Fällung von zahlreichen geschädigten Eschen am Maienbühl gegeben. Dies sei aus seiner Sicht unnötig gewesen. Denn die Bäume seien „weitgehend hiebreif“ gewesen. Darum habe man diese vorgezogen, bevor sie umfallen und absterben – was einen „ziemlichen Wertverlust“ für die Kommune bedeutet hätte. „Es wäre völlig unsinnig, den Baum nicht zu nutzen. Ein Landwirt pflegt doch auch nicht sein Gemüse und lässt es dann verfaulen.“

„Kahlschlag“ oder „Naturverjüngung“?

Die von Kritikern als „Kahlschlag“ bezeichnete Maßnahme relativierte Köpfer als „Naturverjüngung“ und sprach von einer „sanften Durchforstung“: Es seien nicht einmal 50 Festmeter pro Hektar geschlagen worden, normal seien bis zu 100 Festmeter. Zudem könne im Gebiet auf Ersatzpflanzungen verzichtet werden: „In zehn Jahren werden wir auch so einen richtigen Jungwald haben.“

Zur damaligen Begründung erklärte Köpfer: „Aus juristischer Sicht war die Fällung an dieser Stelle nicht notwendig.“ Die Verkehrssicherungspflicht gelte nur entlang öffentlicher Straßen und in der Nähe von Bebauung. „Aber hier kommen so viele Menschen vorbei und wir wollten verhindern, dass irgendwann jemand tot unter einem Baum liegt.“

Dischinger ergänzte: „Wenn etwas passiert, gibt es immer eine strafrechtliche Konsequenz, deswegen sind wir im Absicherungsmodus unterwegs.“ Denn es sei „sonnenklar“, dass in Bereichen mit hohem Eschenanteil eine „signifikant höhere Gefahr“ bestehe. Zumal vor dem Eingriff bereits rund zehn große Eschen umgefallen seien.

„Nachhaltiger Hiebsatz“

Grundsätzlich betonten die Förster, dass die rund 1150 Hektar städtischer Wald „nicht willkürlich bewirtschaft“ werden, sondern nach dem für jeweils zehn Jahre festgelegten Forsteinrichtungsplan, der in einem aufwendigen Prozess erstellt und vom Gemeinderat abgesegnet werde. Der darin enthaltene „nachhaltige Hiebsatz“, so Dischinger, sieht aktuell vor, pro Jahr 7500 Festmeter zu fällen, während etwa 8500 Festmeter nachwachsen. Zudem würden vor allem mittelalte Bestände entnommen und wertvolle Altholzbestände geschont.

Der Fokus liege keinesfalls „vollständig auf der Ökonomie“. Indes bezeichnete Dischinger es als „Ritt auf der Rasierklinge“, Einnahmen erzielen zu wollen und angesichts kritischer Äußerungen aus der Bevölkerung gleichzeitig „so zu tun, als würden wir nichts tun“. Denn eine jährliche Bewirtschaftungsfläche von rund 100 Hektar könne „nicht verborgen bleiben“.

Diskussion über Flächennutzung

Forstbezirk und Stadtverwaltung stehen zudem „in ständigem Austausch“, ergänzte Britta Staub-Abt, Fachbereichsleiterin Umwelt und Klimaschutz. Es gebe einige Flächen, für die geprüft werden soll, wie diese ökologischer gestaltet werden können. „Biodiversität heißt aber nicht, alles zu lassen wie es ist“, betonte Staub-Abt und verwies auf die „artenreiche Kulturlandschaft“ am Tüllinger, die ebenfalls bewirtschaft wird. Man dürfe bei der Nachhaltigkeit nicht ökonomische, ökologische und sozial-ökologische Aspekte „gegeneinander ausspielen“.