Lörrach: Waldorfschüler holen Schillers „Räuber“ ins Jetzt

An der Waldorfschule in Lörrach wird am Donnerstag, 28. November, das bekannte Drama von Friedrich Schiller „Die Räuber“ aufgeführt. Regie führt Alexander Stutz aus Zürich, der auch mit Tempus fugit zusammenarbeitet. Die Schauspieler des Stücks sind Schüler der elften Klasse der Waldorfschule. Die Proben des Ensembles laufen auf Hochtouren. Das in die heutige Zeit überführte Drama über die Familie von Moor feiert am Donnerstagabend Premiere.