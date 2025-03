Lörrach: Waldorfschüler spielen Theater

Aktuelle Fragen

„Draußen wird alles lauter, heißer, extremer – und wir? Wir stehen mitten im Auge des Sturms, das Chaos direkt vor der Tür. Doch was ist, wenn der Sturm wir selbst sind? Dies ist der Moment des Umkippens. Der Punkt, an dem wir aufhören müssen, so zu tun, als könnten wir alles noch retten. “ (Auszug aus dem Programmheft).

Moderne Inszenierung

Mit dieser und vielen weiteren Fragen haben sich die Schüler der achten Klasse der Freien Waldorfschule Lörrach in ihrem Theaterprojekt intensiv auseinandergesetzt. Nach drei arbeitsreichen Probenwochen stehen die Jugendlichen nun in den Startlöchern zu ihrem Theaterstück „Der Sturm. This is not the weather you’re looking for“ und sind stolz ihr Werk am kommenden Wochenende auf der Saalbühne der Schule zu präsentieren. Premiere ist am Donnerstag, 20. März, 19.30 Uhr.