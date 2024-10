Lörrach: Waldorfschule feiert

Spiel und Spaß Foto: Benjamin Bergen

Jedes Jahr im Oktober öffnet die Freie Waldorfschule Lörrach von 11 bis 17 Uhr ihre Türen, um mit allen Interessierten einen wunderschönen, geselligen Tag zu verbringen.

Die Elternschaft, Schüler und Lehrer der Schule bereiten dieses Fest in tatkräftiger und liebevoller Weise vor, um so auch der Öffentlichkeit den Waldorfgedanken ein Stück erlebbar zu machen. Zahlreiche Mitmachaktionen fördern die Gemeinschaft und das Miteinander, heißt es von Seiten er Schule.

Geschichtenzimmer

So entstehen in den Klassenzimmern zum Beispiel die Kerzen- und Seifenküche, eine Edelsteinstube, ein Kinderkaufhaus oder auch Räume des Rückzugs wie das Geschichtenzimmer. Auch viele Bastelangebote und Aktivitäten wie das traditionelle Angelspiel werden vorbereitet. Darüber hinaus präsentieren einige Kunsthandwerker ihr Können und bieten ihre schönen Waren zum Verkauf an. Für das leibliche Wohl sorgen viele leckere Speisen, die in und um das Schulhaus angeboten werden. In einem Bereich werden Werke und Arbeiten von Schülern aus unterschiedlichen Klassenstufen ausgestellt, um einen Eindruck von praktizierter Waldorfpädagogik zu vermitteln. Außerdem bietet ein Informationsstand Gelegenheit für Fragen und Austausch. Das Herbstfest wird von der Elternschaft der Freien Waldorfschule Lörrach organisiert und von der Schulgemeinschaft mitgetragen. Die Vertreter der Elternschaft bilden den „Festgestaltungskreis“ (FGK).