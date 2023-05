Lörrach Walter Kaufmann: Ein Zeitzeuge des 20. Jahrhunderts

Inszeniert werden in dem Dokumentarfilm historisches Videomaterial und Bilder vom jungen Kaufmann sowie Aufnahmen der Regisseure, untermalt von Kaufmanns Stimme aus dem Off, mit der er seine Lebensgeschichte packend und berührend erzählt.

Im Gespräch mit unserer Zeitung geht Kaper näher auf die Arbeit mit Walter Kaufmann ein: „Als wir auf ihn zukamen und ihn mit der Idee einer Biografie konfrontierten, ließ er uns erst einmal all seine Bücher lesen – was im Nachhinein unabdingbar war, um seine Erzählungen richtig verstehen zu können. Er ist eine starke und beeindruckende Persönlichkeit.“

Das spiegele sich auch in seinem Schreibstil wider, er sei Meister der Kurzgeschichten, formuliere stark und aussagekräftig. Zudem bot Kaper auch ausgewählte private Einblicke: „Mein persönliches Highlight war der Prozess an sich, vor allem in der Pandemie. Walter Kaufmann wurde ein Freund von uns und es war eine Ehre, ihn bis zu seinem Tod begleiten zu dürfen.“

Weil das Reisen in der Pandemie kaum möglich war, engagierten die Regisseure Kameraleute in aller Welt, um Aufnahmen an Orten zu drehen, die für die Biografie Kaufmanns relevant waren: von Australien über Israel bis Kuba.

Appell gegen Rechts

Der Film endet damit, wie Kaufmann seine Besorgnis der zunehmend radikalisierten politischen Rechten in Deutschland ausspricht. „Nie wieder!“, stellt er all denen entgegen, die die Demokratie gefährden.

Weitere Vorführungen sind im Cineplex am Sonntag, 28. Mai, und am Dienstag, 30. Mai, jeweils um 17.15 Uhr zu sehen.