Lörrach „Warte uf die nöchscht Fasnacht“

„Liebi Närrinne un Narre, liebi Fründ vo de Lörracher Fasnacht! Üblicherwis gilt so e Fasnachtslosig nur für d‘Fasnachtszit, aber dies Johr isch alles anders: ’Überall Maskeball!’ het scho im Summer bi größere g‘sellschaftliche Aläss golte – und s’eind oder andre Muulkörble, au Badisch‘s Muuldäschle gnennt, het me tatsächlich für ‘ne Fasnachtsmaske halte chönne. …un mit dem Motto ’Überall Maskeball!’ wird’s leider au nooch dere Fasnachtszit 2021 witer go. Aber mir Fründ vo dere Fasnacht bloose kei Trübsal. Narre hän no in jedere Krise Möglichkeite g’sucht un g’funde Fasnacht z’mache: Mir fiire Fasnacht eifach anderscht, schaue uns die Fotis vo de letsche Johre bi Social Media a, mache de Dällerschlägg at home und bliebe im Herze närrisch. Leider fehlt aber e zentrale Fixpunkt vo jedere Lörracher Fasnacht: D’Zunftöbe!!!

M’r chönne uns nit freue uf unseri Manne vo de Narrezunft, die ei Pointe nach de andere, künschtlerisch in e hohes Nivo verpackt, humorvoll un stimmg‘waltig uf derre Bühni in de Alte Halle z‘ Haage zum Beschte gen un d‘ Züeschauer begeischtere. Kei schunkle zu de Musik, kei Imarsch vo de Zunft, Gilde und Cliquene, kei tosende Applaus, wenn d‘Lörracher VIPS und Halb-Vips und au d‘Weltpolitik(er) gekonnt und intelligent de Spiegel vorg’halte bekömme. Do hilft leider nur warte uf die nöchscht Fasnacht, uf die nöchscht Fünfti Johreszit. Mir chönne es nit ändere.

Au mich tröschtet de Gedangge, dass i nit numme die diesjährige Corona-Fasnacht protektoriere düe, sondern gli no e zweiti Amtszit hintedra chunnt. Uf alli Fäll: Bliebet alli g‘sund un närrisch, damit me au nächscht Johr widder am End vo dem Zunftobet singe chönne: ’Aber einewäg sin mir z‘wäg!’ In däm Sinn: Friß’n wäg, d‘r Schnägg!!!“

Szene 6: „Houmschuuling“

Das Kopfkino in sechs Akten für den „ganz eigenen Zunftabend“ zuhause geht weiter: „Deheim git’s ä Huffe Huusufgabe – de Vosüech vo’n ere pädagogischi Umsetzig. Des Szenebild startet mit eme uf alle viere grabbelnde Primate, dä uf sinem Wäg zur Bühni lernt, uf de Hinterbei z’goh un somit d’Entwicklig hi zum moderne Wörkalkoholik vekörpert.

Dann chunnt d’Flädermuus ’Bädmän’ und – Zack! – sitzt er ihgschperrt mit sinere Familie deheim. Bim Homeschuling auf sich ällei gestellt wird klar, dass gar nit immer de Lehrer s’Problem isch. Mehreri Vosüech, ä Onleinkonferenz zum Klasselehrer im Aktivurlaub in Tirol herz’schtelle, scheitere.

Des Lehre mit de Chinder funktioniert erscht besser, nochdäm ma vorzüe Bedingige wie an de Lörracher Schüele schafft. Es werde Netz an d’Decki gschpannt, ‘s Internetz wird drosselt un ‘s Klo nümmi butzt, damit’s au eso schmeckt wie uff em Campuslokus.

Folgendi Protagonischte soll me sich vorschtelle: als Evolutionsprimat de Kim-Orban-Erdogan-Putin alias Jong Un-Viktor-Tayyip-Wladimir, als Flädermuus de Jörg L(utz), als d’Chinder de Alfred ’Kille’ K(irchner) sowie de Ulrich ’Ulli’ L(usche) un als Leerer de Hubert B(ernnat).

Un jetz chunnsch Du mit Dienem eigene Chopfkino!“