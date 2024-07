Lörrach: Warum der Burghof rot ist

Begutachtet ihr Werk: Esmeralda Conde Ruiz Foto: Gabriele Hauger

Sich vergnügen

Übersetzt bedeutet das so viel wie: feiern, sich vergnügen. Was aber, wenn man diesen Ausdruck einer KI präsentiert? Dann könnte diese den Begriff wörtlich nehmen: Die Stadt wird rot angemalt. Diese Duplizität spiegelt das Kunstprojekt wider. Und greift so gleichsam ein unsere Gesellschaft zunehmend umtreibendes Thema auf: Wie gehen wir mit der künstlichen Intelligenz um?

Doch zurück zu den Klängen aus dem Entree. Die Gesangskomposition wurde von Ruiz ausschließlich mithilfe KI-generierter neuronaler Stimmen erschaffen. Die Künstlerin fütterte in monatelanger Arbeit öffentlich zugängliche Übersetzungsseiten wie Google Translate, die wir alle meist unreflektiert selbst nutzen, mit Wörtern und Lauten. Dabei verwendete sie eine große Sprachenvielfalt von Afrikaans über Slowakisch bis zu Vietnamesisch oder Walisisch. Dabei kamen zuweilen ganz schön irritierende Ergebnisse heraus, sagt Ruiz lachend. Und so klingt es in dem vierminütigen Loop manchmal fast wie Gesang, manchmal so, als jammere ein Patient auf dem Zahnarztstuhl. Das kann der Besucher als Soundinstallation auf sich wirken lassen – oder aber hinterfragen: Was macht KI mit uns? Wie fehlerhaft ist sie? Welche Konsequenzen kann das haben? Was passiert mit Übersetzungen, wenn der kulturelle Kontext fehlt? Und welche Auswirkungen könnte das für uns Menschen haben?

Noch beherrscht uns die KI nicht, sagt die Künstlerin nachdenklich. Doch wir stehen an einer Schwelle, ist sie sich sicher. Das sollten wir uns bewusst machen, so ihre Forderung: Zwischen fortschrittlichen Möglichkeiten einerseits und Entfremdung, Gefahr sowie Fake andererseits.