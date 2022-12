Lörrach Was anders gemacht wird

Im Anschluss an die Feier konnten sich die Besucher bei geöffneten Klassenzimmertüren im Schulhaus umschauen und so einen Einblick in die verschiedenen Fächer und Unterrichte bekommen.

Des Weiteren boten Infostände und Schulführungen Gelegenheit, mit Eltern, Lehrkräften, Geschäftsführung und Mitarbeiterinnen des Schulbüros ins Gespräch zu kommen und offene Fragen zu klären.

Die Freie Waldorfschule Lörrach ist eine einzügige Schule in freier Trägerschaft und unterrichtet Schüler von der 1. bis zur 13. Klasse. Sie nimmt Kinder unabhängig von ihrer Religion, Herkunft und Einkommen der Eltern auf. Erziehung und Unterricht an der Freien Waldorfschule Lörrach orientieren sich an der Pädagogik und Menschenkunde Rudolf Steiners.