Lörrach Was Corona mit uns macht

Frühmorgens geht der erste Blick aufs Handy. Neue Topmeldungen, neue Infektionszahlen, neue politische Maßnahmen, neue Medikamente. Neue Hoffnung? Dazu ploppen phasenweise im Minutentakt Whatsapp-Nachrichten auf. Die Elterngruppe, Lehrer, Freunde, Familie, Kollegen, Vereinsmitglieder... Es tut gut, dass man so vernetzt ist. Gerade in Zeiten, in denen man die Sinnhaftigkeit jedes Besuchs, jedes Treffens, jeder Aktivität in Frage stellt. Und es tut gut, mal wieder herzhaft über originelle Spots, Videos, Bildcollagen zu lachen und diese aufmunternd weiterzuleiten. Galgenhumor? Gerne!

Manchmal tut dieser beständige Informationsfluss aber auch nicht so gut. Man wird hineingezogen in einen Strudel aus belastenden Informationen, Ängsten, Gefühlen, Warnungen.

Gleichzeitig mache ich Erfahrungen, die ich glaubte nie machen zu müssen. Leere Regale. Existenielle Bedrohung. Hier bei uns? Bisher war das für mich nicht vorstellbar.

Scheinbar Banales wird plötzlich in Frage gestellt

Konfrontiert werde ich Tag für Tag mit neuen, zuweilen geradezu skurril wirkenden Geschichten. Meine beste Freundin wohnt in der Schweiz. Wir philosophieren am Telefon darüber, wann wir uns das nächste Mal sehen können. Wie kann es sein, dass so etwas vermeintlich Banales plötzlich in Frage gestellt wird? Wir sind gemeinsam traurig, weil einer ihrer Arztkollegen ein schwerkrankes Kind hat und ihn die Sorge zerfrisst. Wir sind betroffen, über die katastrophale Lage eines gemeinsamen Freundes, der um seine Existenz kämpft. Wir klagen uns unser Leid über betrübte Kinder, deren Pläne aus den Angeln gehoben werden und die nicht akzeptieren wollen, dass ihre Bedürfnisse nicht mehr zählen. Und wir lachen herzhaft über ihr Entsetzen darüber, dass ihr lang geplanter Friseurtermin in Deutschland nun wohl gecancelt werden muss.

Ja, ich war wohl etwas zu naiv, zu optimistisch. Noch vor zwei Wochen tat ich viele Meldungen als Panikmache ab, wunderte mich über überängstliche Familienmitglieder, die mir zu ausgiebigem Vorratskauf rieten. Beruhigte lässig Freunde, die mir hypochondrisch erschienen. Ich ging ins Kino, auf den Spielplatz, in den Vereinssport.

Jetzt ist alles anders. Unzählige Sendungen, Beiträge und Artikel machen einem klar, was zu tun ist. Und dass etwas zu tun ist. Dass nämlich liebe Gewohnheiten zumindest vorläufig abgelegt werden müssen.

Panik habe ich nicht. Aber Sorge. Sorge um die Eltern, die altersmäßig zur Risikogruppe gehören. Sorge um Freunde, die im Krankenhaus nahe an der „Virusfront“ Großartiges leisten. Sorge um meine Tochter, auch wenn Kinder angeblich nicht allzu gefährdet sind. Sorgen auch um die Wirtschaft, die Zukunft und um das, was dieses Virus mit uns allen macht. Und ich selbst?

Neben der Sorge ist da auch viel Empathie. Ich habe Tränen in den Augen, als ich einen Bericht über italienische Krankenhäuser sehe, über paralysierte Ärzte und Krankenschwestern, die über Leben und Tod entscheiden müssen. Und ich stelle mir vor, welche Existenzängste all die Hotelbesitzer, Ladeninhaber und Selbstständigen haben.

Ich bin wütend darüber, dass das passieren muss

Es gibt auch Wut. Ich ärgere mich über Menschen, die sich beim Marktstand dicht an mich drängen, obwohl doch wirklich jeder weiß, wie wichtig Abstand halten ist. Ich bin genervt über Kunden, die hektisch Spaghettipakete und Klopapier in ihren Einkaufswägen stapeln, egal ob hinter ihnen noch andere einkaufen wollen. Ich bin wütend darüber, dass das alles passieren muss, als gäbe es nicht schon genügend Probleme auf dieser Welt.

Es gibt aber auch Freude. Ich sauge jede Nachricht auf, die auf ein eventuell wirksames Medikament hindeutet. Ich freue mich über spontane Angebote von Nachbarn und Freunden, bei der Betreuung meines Kindes zu helfen, wenn ich arbeiten muss. Und mir wird warm ums Herz, wenn ich meine Tochter mit ihrer Freundin völlig unbeschwert kichern höre.

Es ist seltsam still geworden

Wenn ich im Büro sitze, scheint wiederum alles ganz normal. Und eben doch nicht. Mitten in der Stadt mit Blick auf die Fußgängerzone ist es seltsam still geworden. Menschen mit Einkaufstaschen laufen zum Rewe, im Café stehen einige an den Tischen, Wortfetzen dringen durchs Fenster, doch es sind nur wenige. Der Blick fällt auf geschlossene Ladentüren, auf fast leere Fahrradständer, auf einzelne Passanten mit Schutzmasken. Es ist beklemmend, surreal, science fiction.

Ich habe einen Beruf, der uns Journalisten ununterbrochen mit Corona konfrontiert. Der einen zwingt, möglichst neutral, mit kühlem Kopf hinzuschauen, zu berichten, zu informieren. In den Redaktionskonferenzen ist zu spüren, wie sehr wir alle selbst betroffen sind. Wie schwierig es ist, professionell den Tag zu gestalten, weil man doch auch Mensch ist. Wir alle hoffen, dass wir möglichst bald wieder über andere Themen berichten können. Über eine Mitgliederversammlung. Über ein Konzert. Über eine Vernissage. Über ein Stadtfest. Ob unsere Welt, ob wir selbst dann noch die gleichen sein werden?