Lörrach: Was den Stettenern wichtig ist

Thema waren auch die Schrankenschließzeiten, die in Riehen, aber auch Brombach kürzer seien. Das liegt daran, dass in der Schweiz andere Regeln gelten und daran, dass die Haltestellen im Stadtgebiet eng beieinander liegen. Erika Brogle sagte: „Wenn man das zweite Gleis nicht abgebaut hätte, könnten sich die S-Bahn-Linien 5 und 6 kreuzen und man hätte weniger Schließzeiten.“ Markus Bastian sagte, dort wo das zweite Gleis fehlt, sei eine „Sondermülldeponie“, die von der Bahn nur einmal im Jahr gereinigt werde. Die Tieferlegung der Bahn, die in Riehen überlegt wird, hält Lutz finanziell für ausgeschlossen.