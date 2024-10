Lörrach: Was die Salzert-Bewohner wollen

„Der Salzert wurde in den 1960er-Jahren in Zeiten großer Wohnungsnot in unserer Stadt als Wohngebiet erschlossen und erbaut“, wird Oberbürgermeister Jörg Lutz in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Und weiter: „Im Wandel der Zeit ist deutlich geworden, dass es an Infrastruktur in diesem Stadtteil mangelt, vor allem, was die Nahversorgung betrifft. Auch die Erreichbarkeit des Salzert ist nicht optimal, da diese vorrangig motorisiert erfolgt. Mit dem Projekt möchten wir im direkten Austausch mit den Bewohnern erfahren, wo Mängel bestehen, wo Verbesserungsbedarfe bestehen, wo es eine Neujustierung braucht. Aber auch: Was funktioniert, was ist die Attraktivität am Wohngebiet auf dem Salzert“, erläutert Oberbürgermeister Jörg Lutz.

Quartiersentwicklung

Mit „Mein Salzert – Für Jung und Alt“ führt der Fachbereich Bildung/Soziales/Sport den gesamtstädtischen Ansatz der Quartiersentwicklung fort. Diese hatte 2019 mit verschiedenen partizipativen Anlässen in Lörrachs ältestem Stadtteil Stetten begonnen. Es folgten Tumringen, die Ortsteile Brombach und Hauingen und 2023 Haagen. Hierbei standen jeweils Senioren unter dem Projekttitel „Gutes Älterwerden in Lörrach“ im Mittelpunkt der Befragungen. Mit „Mein Salzert – Für Jung und Alt“ erfährt das Projekt eine Zielgruppen-Erweiterung, denn es werden alle Bewohner des Salzert adressiert. Ziel ist es, mit den geplanten Aktivitäten Informationen für eine Zukunft gerichtete Entwicklung des Stadtteils zu erhalten.