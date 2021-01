Lörrach „Was für ein Achterbahnjahr“

In der Folge wurden Planungen und Maßnahmen für den Soormatt-Bypass und am Rechen bei der Kirche in die Wege geleitet. Im November 2020 folgte die Auftragsvergabe für das 12 000 Kubikmeter große Hochwasserrückhaltebecken, das voraussichtlich 761 000 Euro kosten wird. Es entsteht an der Nordseite des Friedhofs zwischen Rechbergstraße und Soormattbachweg. Zeitgleich soll der Gehweg entlang des Beckens an der Rechbergstraße verlängert werden.

Baugebiet erschlossen

Für das Bebauungsgebiet „Am Soormattbach“ erfolgte die Erschließung. Bauanträge liegen vor und Nachbarschaftsanhörungen sind im Gang.

Parallel dazu haben die politischen Gremien eine Vergabe der städtischen Grundstücke nach dem Höchstgebot verhindert. Die Stadt wurde zudem aufgefordert, soziale und ökologische Verkaufsgesichtspunkte zu berücksichtigen.

Für die öffentlichen Brunnen in Hauingen und Haagen erfolgte die Erneuerung der wichtigen natürlichen Quellfassungen und Quellleitungen. Ein weiteres Vorhaben war die Sanierung der sanitären Anlagen in der Astrid-Lindgren-Grundschule.

Die Freiwillige Feuerwehr freute sich über die Installation einer Fluchttreppe im Gerätehaus.

Wegesanierung

Letztes Jahr wurde auch mit einer Teilsanierung des Friedhofswegs und des Soormattwegs in Richtung Schützenhaus begonnen. Für eine starke Verkehrsbelastung durch den Ort sorgte derweil im Herbst die Deckenerneuerung der Bundesstraße 317 vom Hasenloch im Hauinger Trog bis ins Entenbad.

Ein weiteres Verkehrsprojekt war der Neubau des Radwegs Steinebach in Richtung Querspange Entenbad. Fahrer von Elektroautos dürfen sich über die Eröffnung von zwei E-Zapfstellen bei der Festhalle durch den Energieversorger ED Rheinfelden freuen.

Neue Landesstraße

In der Verkehrsführung kam es zu Änderungen in Richtung Steinen nach dem Gelände des Zentralklinikums. Die Landesstraße 138 wurde verlegt, und es ist ein neuer Kreisel entstanden. Übergangsweise kam es zu einer provisorischen Baustraße durch das Gewerbegebiet. Am 31. Juli 2020 war es dann soweit und die neue Landesstraße 138 konnte freigegeben werden.

Bedingt durch Corona, wurde der Spatenstich zum Zentralklinikum am 9. November abgesagt. Dennoch starten am 11. Januar der Erdaushub und im Februar die ersten Hochbauprojekte.

Mit dem Abriss eines alten Wohnhauses beginnt im Bereich Schlichtergasse ein Projekt für soziales Wohnen. Die Städtische Wohnbau errichtet 57 neue Wohneinheiten auf den Gemarkungen Hauingen und Brombach (Ortmattstraße).

In Trägerschaft der Stadt wurde im Oktober die Kita an der Lingertstraße eröffnet. Somit verfügt die Gemeinde über 30 Mehrplätze für Kinder unter drei Jahren, die in drei Gruppen betreut werden.

Dank an Feuerwehr

Besonderen Dank sagt Ortsvorsteher Schlecht der Freiwilligen Feuerwehr unter Abteilungskommandant Thomas Göttle. Das Team bewältigte im vergangenen Jahr 41 Einsätze – rund ein Viertel mehr als 2019. Hervorzuheben sind ein größerer Waldbrand im April, Flächenbrände, ein Brand in einem Maschinenbaubetrieb und technische Hilfeleistungen.

Mit Blick auf 2021 erklärt der Ortsvorsteher: „Beschäftigen werden uns vorrangig die Baumaßnahmen am Hochwasserrückhaltebecken und das Zentralklinikum im Entenbad.“

Ebenso das Gebiet Neumatt-Brunnwasser mit dem Ziel, weiteren Wohnraum zu schaffen und Sport zu ermöglichen.

Bessere Ortseinfahrt

Bei den Haushaltsberatungen, die demnächst beginnen, werde man den Blick auf die bauliche Gestaltung der Ortseinfahrt an der Steinenbachbrücke lenken. Sorgenkind bleibe die Zunahme der Verkehrsbelastung: „Wir fordern erneute Verkehrszählungen und Steuerung des Verkehrs.“

Im Fokus bleiben die Restsanierung des Friedhofweges und die Sanierung öffentlicher Straßen und Plätze. Einer Erneuerung bedürfen ebenfalls das Rathaus, die Festhalle, die Grundschule, das Feuerwehrgerätehaus und die Abdankungshalle.

Bei der Bürgerschaft, den Organisationen, Vereinen und der Stadt bedankt sich der Hauinger Ortsvorsteher für konstruktives Zusammenwirken und gegenseitige Unterstützung:„Trotz Corona-Einschränkungen blicken wir optimistisch in die Zukunft.“