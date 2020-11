Lörrach „Was ist eigentlich gerecht?“

Das Thema der Kinderbuchmesse in diesem Jahr: Was ist eigentlich gerecht? Und wie ist es mit dieser verflixten Ungerechtigkeit? Dazu hat das Kinderbuchmessen-Team nach eigener Aussage „wieder tolle Bücher, großartige Autoren und Illustratoren gefunden“ – und präsentiert sie erstmals online.

Schriftsteller werden befragt

Im TV-Studio werden Schriftsteller gefragt, was sie gerecht finden: „Wir sprechen mit dem Kinderbuchmesse-Team und philosophieren mit Kindern.“ Sehr wichtig ist es laut den Veranstaltern, sich vorab auf www.burghof-leselust.com über Uhrzeiten, Einwahl-Links- und Telefonnummern sowie andere wesentliche Einzelheiten zu informieren, um nichts zu verpassen. Denn die meisten Angebote sind nur vom 20. bis 22. November online.

Lesungen, Buch-Tipps und mehr

Im Kinderbuchmesse-Trailer-Video beantworten Oberbürgermeister Jörg Lutz, Sparkassen-Chef Rainer Liebenow, Zahnarzt Hans-Jürgen Weh und Stifter Hans Schöpflin jede Menge Fragen: Was finden sie gerecht? Was vermissen sie in diesem verflixten 29. Kinderbuchmessen-Jahr? Welches Kinderbuch haben sie zuletzt gelesen? Warum fördern sie die Kinderbuchmesse?

Dazu lesen diverse Autoren in Live-Streams, Videos oder am Telefon:

Antje Damm „Der Besuch“ per Zoom: Freitag, 20. November, 16.30 Uhr

Martin Ebbertz „Armes Ferkel Anton“ im Live-Stream Samstag, 21. November, 14 Uhr und „Wie die Affen den Fußball erfanden“ live am Telefon, Samstag, 21. November, 17 Uhr

Jörg Mühle „Zwei für mich, einer für dich“

Sissel Horndal „Máttaráhkkás weite Reise“

Thomas Engelhardt/Monika Osberghaus „Im Gefängnis“

Sabine Kranz (Illustratorin) liest aus Josef Guggenmos „Ein Riese warf einen Stein“

Rike Schuberty (Schauspielerin) liest aus Salah Naoura „Matti und Sami und die verflixte Ungerechtigkeit der Welt“

Außerdem werden mehrere zweisprachige Lesungen per Video angeboten. Englisch-deutsche Lesung: „Fair Is Fair“, Französisch-deutsche Lesung: „L’ami du petit tyrannosaure“, Arabisch-deutsche Lesung: „Das Märchen von den Schafen“, Persisch-deutsche Lesung: „Arthur und Anton“, Türkisch-deutsche Lesung: „Der Glücksritter“. Dazu liest Oberbürgermeister Lutz aus Angie Westhoffs „Robin Hood“ – per Video. Burghof-Geschäftsführer Markus Muffler liest aus Michael Endes „Jim Knopf“ – per Video. Birgit Degenhardt liest „Larry Lemming“ von John Briggs. Franziska Kufner liest „Böse“ von Lorenz Pauli. Sonja Birkle liest mit Schulkindern „Abzählreime“ von Anke Kuhl (von Kindern illustriert). Ute Haberer liest „Ein Esel ist ein Zebra ohne Streifen“ von Martin Ebbertz. Und auch das Kinderbuchmesse-Team liest in mehreren Videos. Und außerdem gibt es laut einer Mitteilung „die ultimativen Buch-Tipps als Kurz-Videos“.

Theater für Kinder

Folgende Theaterstücke für Kinder sind als Videos vom 20. bis 22. November unter www.burghof-leselust.com verfügbar:

Bremer Stadtmusikanten

Die Bremer Stadtmusikanten nach dem Märchen der Brüder Grimm mal anders: Geschlagen! Gefeuert! Zu alt! Dieses Schicksal verbindet Esel, Hund, Katze und Hahn. Sie haben einen Plan: Zusammen machen sie sich auf den Weg nach Bremen. Soweit so bekannt. Doch: Jedes der Tiere spricht eine andere Sprache – Deutsch, Englisch, Russisch und Türkisch... Rike Schuberty spielt das Grimmsche Märchen auf der Bühne als witzige, multikulturelle Geschichte, die Mut macht.

Für Kinder ab fünf Jahren und Erwachsene; Dauer: 40 Minuten; Rike Schuberty (Spiel), Tilla Kratochwil (Regie) und andere.

Mäuseken Wackelohr

Das Märchen von Hans Fallada erzählt die Geschichte von Mäuseken Wackelohr, dem einzigen Mäuschen in einem großen Stadthaus. Alle anderen Mäuse hat die Katze gefressen. Mäuseken ist traurig und sehnt sich nach einem Freund. Die Ameise schenkt ihm ein Fernrohr, und es entdeckt damit einen prächtigen Mäuserich...

Für Kinder ab drei Jahren und Erwachsene; Dauer: 45 Minuten; Rike Schuberty (Spiel), Siegrid Richter (Regie) und andere.

Drei Workshops

Folgende drei Workshops finden mit Anmeldung auf www.werkraum-schoepflin.de/workshops/ als Video-Calls statt:

Philosophieren über Gerechtigkeit

Miteinander denken im Web: Wir philosophieren über Gerechtigkeit: Bär und Wiesel streiten sich um drei Pilze. Jeder will anders aufteilen, aber wer hat Recht? Oder die Klasse, die eine Lesenacht plant: Sind die Vorschläge von Frau S. für jeden gleich gut? Ist es gerecht, wenn alle das Gleiche bekommen? Wir philosophieren mit Bär und Wiesel und diskutieren über die Lesenacht...

Mit Mirja Blanchard und Ulrike Schlegel, Samstag, 21. November, 15 bis 16.30 Uhr, ab sieben bis zehn Jahre, kostenfrei, Link zu Videokonferenz per E-Mail.

Fotosafari im Kinderzimmer

Entdecke die Möglichkeiten der Fotografie mit Smartphone, Tablet oder Digitalkamera. Wir begeben uns auf eine fotografische Abenteuerreise durch die Wohnung und entdecken verschiedene Fotomotive (die Privatsphäre wird natürlich beachtet).

Workshop in zwei Teilen mit Sandra Tell, Samstag, 21. November, 10 bis 12 Uhr und 14.30 bis 16.30 Uhr, Kosten: zehn Euro. Für Tandems aus Eltern und Kindern (sechs bis elf Jahre). Zoom-Link für die Teilnahme per E-Mail.

Pop-ups aus Comics und Kurzgeschichten

Wir starten durch in die dritte Dimension: Aus Kurzgeschichten und Comics basteln wir Pop-up-Büchlein und –karten. Ihr braucht Schere, Kleber, Lineal und Farbstifte – alles weitere schicken wir euch im Voraus zu oder wir erarbeiten es gemeinsam im Workshop per Zoom-Call. Lasst eure Lieblingsgeschichten noch lebendiger werden.

Workshop in zwei Teilen mit Cerstin Thiemann, Samstag, 21. November, 11 bis 13 Uhr und 15 bis 17 Uhr, Kosten: zehn Euro, für Kinder ab acht Jahren, Zoom-Link für die Teilnahme per E-Mail.