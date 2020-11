Lörrach Wasserpreis steigt moderat

Im Bereich der Investitionen beobachte die bnNetze insbesondere in den Tief- und Rohrbaugewerken „weiterhin eine stetige Kostensteigerung am Markt“, so Droll. Das heißt: Die Preise für die einzelnen Maßnahmen steigen.

Um die gute Qualität des Trinkwassers weiterhin gewährleisten zu können, müssten in den kommenden Jahren größere Investitionen in die Anlagen getätigt werden: „Insbesondere im Hochbehälter Salzert und der Kaverne Schädelberg stehen in zwei bis drei Jahren umfassende Wasserkammersanierungen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro an“, prognostizierte Droll.

Darüber hinaus seien durch die Entwicklung von Neubau- und Gewerbegebieten sowie den Bau des Zentralklinikums erhöhte Erweiterungs- und Umlegungsinvestitionen in die Versorgungsleitungen zu erwarten.

Auch bei der Schmutzwassergebühr (Erhöhung von 1,40 Euro auf 1,59 pro Kubikmeter) und der Niederschlagswassergebühr (Senkung von 0,76 Euro auf 0,66 Euro pro Quadratmeter) haben sich Änderungen ergeben (wir berichten noch).