Lörrach Wechsel bei „Lillis im Hof“

Kurz gesagt mit meiner fröhlichen Art, mit einem Lächeln im Gesicht und mit einem Hallo. Das ist das, was in erster Linie wichtig ist. Und das bestätigen mir in den ersten vier Wochen die Kunden. Was man im Lillis im Hof findet, sind auch handgefertigte Dinge, die unter anderem von mir persönlich hergestellt werden, Schönes und Nützliches für ein Zuhause zum Wohlfühlen. Einige der Artikel werden direkt im Lillis im Hof in meiner kleinen Werkstatt über dem Laden hergestellt. Ebenso biete ich mit einem tollen Team Workshops für Erwachsene an.