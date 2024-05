Bäume, Hecken und Sträucher sind nach dem Straßengesetz Baden-Württemberg zum Schutz der Verkehrsteilnehmer bis hinter die Grundstücksgrenze zurückzuschneiden, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zu beachten ist dabei, dass Pflanzen über Geh- und Radwegen bis zu einer Höhe von mindestens 2,50 Meter und über der Fahrbahn bis 4,50 Meter zurückgeschnitten werden müssen. Auch ist darauf zu achten, dass keine sonstigen Bepflanzungen in die Geh- und Radwege oder in die Straßen ragen. Ebenso müssen sichtbeeinträchtigende Sträucher, etwa in Einmündungen oder bei verdeckten Verkehrsschildern, zurückgeschnitten werden.

Das vollständige Abschneiden von Hecken, Sträuchern und Bäumen ist während der Vegetationsperiode vom 1. März bis 30. September verboten, heißt es in der Mitteilung abschließend.