Das Essen vergessen: Ein Zeuge hat der Polizei am Sonntag gegen 17.35 Uhr einen akustisch wahrnehmbaren Rauchmelder aus dem Einfamilienhaus der Nachbarin am Rebmannsweg gemeldet. Leichten Rauch könne man auch sehen. Über ein gekipptes Fenster verschaffte sich die Feuerwehr Zugang in das Einfamilienhaus. Die Ursache konnte schnell lokalisiert werden. In der Küche verbrannte auf der Herdplatte ein Essen.