Lörrach Wehren vertiefen Zusammenarbeit

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lörrach leistet auf Grund ihrer Größe und Ausstattung regelmäßig Überlandhilfe in den Städten und Gemeinden des Landkreises Lörrach, schildert Fachbereichsleiterin Geraldine Dannecker. „In Zukunft sollen die Feuerwehren der Städte Lörrach und Weil am Rhein, ihre bereits gut funktionierende Zusammenarbeit, vertiefen. Dies soll insbesondere bei Einsätzen, bei der Aus- und Fortbildung und der Wartung und Instandsetzung von feuerwehrtechnischen Geräten und persönlicher Schutzausrüstung, erfolgen.“ Im zu schließenden Vertrag wird dargelegt, dass bei definierten Einsatzstichworten im Bereich der beiden Städte die jeweils hinterlegten Einheiten beziehungsweise Fahrzeuge der Wehr im Erstalarm nach Lörrach beziehungsweise Weil ausrücken. „Im Rahmen dieses Vertrags wird auf einen gegenseitigen Kostenersatz von Personal-, Fahrzeug- und Gerätekosten verzichtet“, heißt es in der erarbeiteten Vereinbarung. Es würden lediglich eventuell anfallende Auslagen und Kosten für Verbrauchsmaterial ersetzt.

Weiler Rat am 24. Mai

Das Feuerwehrgesetz besagt aber, dass eine Vereinbarung über die Kosten der Überlandhilfe abzuschließen ist. Diese wurde nun in Form gegossen. Vorarbeit geleistet wurde in mehreren Besprechungen zwischen den Feuerwehrkommandanten beider Städte und unter der Beteiligung der jeweiligen Fachbereichsleitungen. Das erarbeitete und final abgestimmte Werk soll am 24. Mai im Weiler Gemeinderat ebenso beschlossen werden, wie durch die Lörracher Räte zwei Wochen vorher. Der Vertrag gilt drei Jahre und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ende der Laufzeit gekündigt wird.