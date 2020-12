Lörrach Weihnachten bei der Familie

Lörrach/Partnerstädte. Überall in Europa sind die Zahlen der Corona-Infektionen im Herbst sprunghaft angestiegen. Wie ist die Situation in den Lörracher Partnerstädten Sens, Chester und Senigallia? Sens (Frankreich) Die Menschen in Sens seien froh über die Lockerungen, die Präsident Macron für den 15. Dezember angeordnet habe, erzählt Anne Dessenne vom Verein „Lörrach International“: „Die Leute wissen, sie können an Weihnachten zu ihrer Familie.“ Anstelle der strikten Ausgangsbeschränkungen gilt in Frankreich über Weihnachten und Silvester nur eine nächtliche Ausgangssperre – man darf also reisen.

In Sens ruht das öffentliche Leben weitgehend: Restaurants und Bars, Kinos und das Museum haben geschlossen. Bis Ende vergangener Woche hatten nur die Geschäfte für Lebensmittel und den nötigsten Alltagsbedarf geöffnet, seit Montag gibt es hier Lockerungen. Im Frühjahr startete der Senser Einzelhandel die Aktion „Click and collect“: Über die Internetseite können Waren im örtlichen Handel bezogen werden. Die Schulen sind geöffnet. Auf dem zentralen Platz vor der Senser Kathedrale wurde auch in diesem Jahr ein Weihnachtsbaum aufgestellt – allerdings ohne Zuschauer. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Chester (England) In Chester leiden die Menschen sehr unter strengen Kontakteinschränkungen, wie Freia Schuckart von „Lörrach International“ erzählt. Die Menschen dürfen nur zu bestimmten Zwecken, etwa zum Einkaufen, in die Stadt. Viele öffentliche Plätze in der Altstadt sind gesperrt. Da sich die Menschen in der Landschaft – etwa in Parks und an der Küste – aufhalten dürfen, hätten viele im Frühjahr Wanderungen oder Radtouren gemacht, erzählt Schuckart: Sie hätten ihre Heimat ganz neu entdeckt.