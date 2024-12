Weltweite Aktion

Das Projekt „Weihnachten im Schuhkarton“ ist eine weltweite Aktion, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern in armen und vom Krieg betroffenen Regionen ein Stück weihnachtliche Freude zu schenken. Dabei werden kleine Geschenke in Schuhkartons gepackt, die dann an die bedürftigen Kinder verteilt werden.

In Kleingruppen organisiert und bepackt, stellten die Schüler der 5a die Schuhkartons zusammen. Jedes Kind hatte dabei die Möglichkeit, sich in die Auswahl der Geschenke einzubringen. Besonders gefragt waren Spielzeuge, Stifte und Kuscheltiere – alles Dinge, die den Kindern vor Ort in den Krisengebieten eine Freude bereiten sollen.