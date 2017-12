Lörrach Weihnachten ist wie ein Pilgerweg

In diesem Jahr kommt „Mein Wort zu Weihnachten“ von Gudrun Mauvais, Pfarrerin der Matthäusgemeinde an der Stadtkirche.

Von Gudrun Mauvais

Lörrach. Per Knopfdruck geht es nicht! Weihnachten ist für mich keines der Feste, das auf den Punkt genau geschieht. Zwar wünschen wir uns jährlich, wenn es am 24. Dezember langsam ruhiger zu Hause wird, dass jetzt endlich Weihnachten werde. Doch tief in uns Menschen funktioniert es eben nicht so wie beim geschmückten Weihnachtsbaum, der nur eingesteckt werden muss – und schon leuchtet er. Weihnachten ist für mich ein Weg, eine Art Pilgerweg. Er beginnt im Advent.

„You will discover“: Diesen Satz höre ich zur Zeit im Rahmen des großen 40. Europäischen Jugendtreffens von Taizé, das am Ende des Jahres hier bei uns in der Region stattfinden wird, häufig. „You will discover“ heißt es täglich in Taizé, in der Brüdergemeinschaft im französischen Burgund, wenn nicht genau klar ist, wann etwas beginnt, wie es weitergeht, wie der Weg sein wird.

„You will discover“, auf Englisch ausgesprochen, weil sich in Taizé viele unterschiedliche Nationalitäten begegnen und Englisch die gemeinsame Umgangssprache ist. Eine Sprache, die für die meisten in Taizé eine Fremdsprache bedeutet.

Discover, auf Deutsch entdecken, das bringt mich ganz nah auf meinen Weg hin zu Weihnachten. Im Geschehen da in der Krippe, zwischen Himmel und Erde, gibt es etwas Besonderes zu entdecken. Etwas, jemand, der und die uns direkt in unserer Seh(n)sucht berühren will.

Gott hat seine ganz eigene Sprache

Mir geht es so, dass ich jedes Jahr Neues, Anderes auf dem Weg hin zu Weihnachten entdecke: Einmal, während meiner Schwangerschaft, berührte mich sehr Maria, weil ich hautnah und am eigenen Leib nachempfinden konnte, was dieser Zustand bedeutet; ein anderes Mal fühle ich mich durch die Worte „Fürchte dich nicht“ des Engels angerührt.

„You will discover“: Gott hat seine ganz eigene Sprache. Für uns ist sie erst einmal Fremdsprache wie das Englische „You will discover“ (was vielleicht manche von Ihnen beim ersten Lesen verärgert haben könnte). Fremd-Sprache bedeutet, dass sie uns nicht vollkommen vertraut ist. Etwas bleibt immer fremd, auch wenn wir eine zweite Sprache neben der Muttersprache noch so intensiv lernen und sprechen.

So geht es mir auch auf dem Weg hin zu Weihnachten: Nie werde ich es ganz verstehen, begreifen, dass mein Gott Mensch, so wie du und ich, geworden ist. Es ist fast so, als flüstert er mir aus der Ferne, aus der Fremde: Lass dich überraschen. Vertrau. „Das wirsch so gse. You will discover!“

Ich wünsche Ihnen von Herzen solche „fremden“ Momente, die Sie in Ihrer Sehnsucht nach mehr, nach Frieden, nach Gerechtigkeit, nach Heilung, berühren, die Sie nicht loslassen und auf Gott verweisen. Das wirsch scho gse. Vielleicht ja jetzt an Weihnachten? Und an vielen anderen Tagen im Jahr. Gesegnete Festtage!