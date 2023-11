Lörrach: Weihnachtliche Stimmung pünktlich zur Eröffnung des Weihnachtsmarkts

Koordiniert von der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach beteiligen sich mehr als 40 Einzelhändler und Dienstleister an den Kosten für die Montage der LED-Beleuchtung in der Turmstraße, Teichstraße, Tumringer Straße, Basler Straße und in der Unteren Wallbrunnstraße.

Über 400 LED-Lichtpunktbündel

In Lörrach sind es mehr als 400 LED-Lichtpunktbündel des Modells Magic String Lite, die warmweiß am Himmel zu schweben scheinen. „Es lohnt sich, in der vorweihnachtlichen Geschäftigkeit kurz innezuhalten, den Blick nach oben zu richten und sich über die ruhige Ausstrahlung der Lichter zu freuen“, wird Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der WFL Wirtschaftsförderung Lörrach, in einer Mitteilung zitiert.