Lörrach Weihnachtsbaum im Windkanal

21:09 Feuerwehr: Bis zu 150 Fahrgäste im Zug, wohl wenige Verletzte

Meerbusch - Über die Zahl möglicher Verletzter bei dem Zugunglück in Meerbusch in Nordrhein-Westfallen gibt es widersprüchliche Angaben. Ein Sprecher der Feuerwehr sagte, es seien nur ein paar Menschen - etwa fünf - verletzt worden, niemand schwer, die Bundespolizei hatte dagegen zuvor von womöglich 50 Verletzten gesprochen. Abgerissene Oberleitungen erschwereen den Einsatzkräften den Zugang zu den Leuten im Zug. Ein Personenzug des privaten Betreibers National Express war am Abend auf einen stehenden Güterwagen aufgefahren.

20:53 DOSB-Präsident Hörmann: "Ein guter Tag für den Weltsport"

Frankfurt/Main - Mit den Sanktionen gegen Russland wegen des Doping-Skandals ist das IOC nach Ansicht von DOSB-Präsident Alfons Hörmann "in einen absoluten Grenzbereich" vorgedrungen. "Für den Weltsport und den deutschen Sport ist es ein guter Tag. Es ist ein historischer Tag für den Sport", sagte Hörmann in einer "Brennpunkt"-Sendung der ARD.Russlands Sportler dürfen nach dem Urteil der IOC-Exekutive nur unter neutraler Flagge an den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang teilnehmen.

20:49 Personenzug fährt bei Neuss auf Güterzug auf - Verletzte

Meerbusch - In Meerbusch bei Neuss ist ein Personenzug auf einen Güterzug aufgefahren. Nach ersten Angaben der Polizei wurden bei dem Unfall mehrere Menschen verletzt. Zur genauen Zahl und zum Unfallablauf konnte ein Sprecher noch keine Angaben machen. Die Feuerwehr habe inzwischen damit begonnen, die Fahrgäste aus dem Zug zu holen, sagte er. Die Unfallstelle ist den Angaben zufolge im Bereich des Bahnhofs Meerbusch-Osterath.

20:39 Bundespolizei: Womöglich 50 Verletzte bei Zugunglück bei Neuss

Meerbusch - Bei einem Zugunglück bei Neuss sind nach ersten Erkenntnissen womöglich bis zu 50 Menschen verletzt worden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei NRW am Abend. Nach bisherigen Erkenntnissen sei in Meerbusch ein Personenzug auf einen Güterzug aufgefahren, so der Sprecher.

20:22 Enttäuschung und Wut bei Russen nach IOC-Entscheidung

Moskau - Russische Sportfunktionäre und Politiker haben auf die Strafen des IOC wegen des Doping-Skandals enttäuscht und wütend reagiert. "Ich bin geschockt", sagte die Präsidentin des russischen Skilanglaufverbandes, Jelena Välbe, der Agentur Interfax. Weil das Internationale Olympische Komitee Russland als Mannschaft für die Winterspiele in Südkorea gesperrt hat, dürfen dort nur einzelne Sportler unter neutraler Flagge antreten. "Das muss jeder Sportler selbst entscheiden", sagte Välbe.