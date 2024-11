Ja, ist denn schon Weihnachten? Das dürften sich so manche Passanten am Freitagmorgen gefragt haben. Weithin war das Kreischen der Säge zu hören, mit der der Stamm so zurecht gemacht wurde, dass er passt – und hält. Mit Traktor und Lader haben die Männer der Firma Bühler den mächtigen Baum aus dem Haagener Wald ins Stadtzentrumherangefahren. Um die 15 Meter ist sie hoch – die heimische Nordmannstanne. Bis sie geschmückt und funkelnd für Weihnachtsstimmung sorgt, dauert es aber noch ein bisschen.