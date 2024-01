Lörrach: Weihnachtscircus verwahrt sich gegen Anschuldigungen

Unterstützung für Circus

Unterstützung erhält der Lörracher Weihnachtscircus vom Landwirt Eugen Simen aus Steinen-Weitenau. Simen hält in seinem Betrieb Pferde und Rinder. Er habe den Circus in diesem Jahr bereits zwei Mal besucht und finde die Art und Weise, wie die Tierrechtsaktivisten gegenüber dem Circus auftreten „nicht in Ordnung.“ Seinem Eindruck nach befänden sich die Tiere in sehr guter Verfassung. Dies werde nicht zuletzt auch vom Veterinäramt geprüft.

Simen: „Zudem kann man bei diesen Tieren sicher nicht von Wildtieren im klassischen Sinn sprechen. Alle Tiere mögen einst Wildtiere gewesen sein. Aber auf Grundlage dieser Sichtweise müssten wir – unter anderem – alle Pferde, Hunde und Kanarienvögel auf der Stelle frei lassen.“