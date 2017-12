Lörrach Weihnachtsglanz im Herzen

Lörrach. Die Fußgängerzone leuchtet in diesen Tagen weihnachtlich. Koordiniert von der Wirtschaftsförderung Lörrach beteiligen sich über 90 Einzelhändler und Dienstleister an den Kosten für die Montage der LED-Beleuchtung in der Turm-, Teich-, Tumringer und Basler Straße. 22 000 Lichtpunkte bilden dieses kleine Lichtermeer.

„Mein Dank gilt den Einzelhändlern und Dienstleistern, die durch ihr treues finanzielles Engagement die hohe Attraktivität unserer Einkaufsstadt erlebbar machen“, freut sich Marion Ziegler-Jung, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Lörrach.

Der Chesterplatz darf sich in diesem Jahr über eine neue Weihnachtsbeleuchtung freuen. Das Café-Bistro Glashaus, EnergieDienst, Klever Schuhe und dm Drogerie Markt übernahmen die zusätzlichen Kosten in Höhe von 4000 Euro. Die Einzelhändler und Dienstleister rund um den Chesterplatz finanzieren die Montage. „Ich freue mich, dass wir die vier Partner für die Finanzierung der neuen LED-Beleuchtung gewinnen konnten, und danke auch den treuen Anliegern, die sich alle Jahr für Jahr beteiligen“, sagt Helmut Ressel, Geschäftsführer der Lebenshilfe, die das Café-Bistro Glashaus am Chesterplatz betreibt.

Mit viel Herzblut engagiert sich Dietmar Stelzer von Potpourri Home Interiors für die stimmungsvolle Weihnachtsbeleuchtung in der Grabenstraße. Er lagert die Beleuchtung und sorgt für die notwendige Wartung. „Ich bedanke mich bei den Händlern der Grabenstraße für ihr finanzielles Engagement und den beiden Mitarbeitern von Sport Müller, die mir Geschäftsführer Peter Vogl als Unterstützung bei der Montage zur Verfügung gestellt hat. Ohne diese tatkräftige Unterstützung könnte ich dies nicht mehr leisten“, so Stelzer.

Auch in Brombach gehen wieder die Sterne auf. Der Gewerbeverein „aktives brombach“ zeichnet dort verantwortlich für den weihnachtlichen Schmuck entlang der Hauptstraße.

Alle Co-Finanzierer der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt sind auf der Homepage der Stadt Lörrach unter www.loerrach.de in der Rubrik Wirtschaft > Weihnachtsbeleuchtung namentlich genannt.