Lörrach Weihnachtsmarkt lockt mit einem neuen Konzept

Kritik an „Degradierung“

Gleichzeitig gab es hier aber auch schon deutlichen Gegenwind, teilweise erboste Rückmeldungen von Beschickern, die zuvor jahrzehntelang auf dem Alten Markt waren und nun auf dem Hebepark-Platz sein werden. „Es gibt Leute, die haben Bedenken“, weiß Frick und eine gefühlte Degradierung. Doch die Turmstraße sei noch stärker als früher frequentiert und das werde sich in der Weihnachtszeit steigern. „Jeder Tag wird zeigen, wie es angenommen wird“, setzt auch Schneider auf den Hebelplatz sowie eine „schlüssige Wegeführung“.

Hinsichtlich des Energieverbrauchs sieht Frick keine größeren Probleme. Die Beleuchtung laufe über LED, sei sehr stromsparend. Auch die klassischen Heizkörper entfallen und es sei eine gute Alternative gegeben.

Zwei Jahre lang wollen die Verantwortlichen um Schneider und Frick nun Erfahrungen sammeln. Zwischendurch könne auch schon an Stellschrauben gedreht werden. Eins sei aber auch klar, so der Fachbereichsleiter: „Wir müssen die Kosten im Blick behalten.“

Mit 55 Hütten

Der Markt soll wieder eine große Auswahl bieten, schildert die Marktmeisterin. Gastronomie, alte und neue Händler sowie ein kulturelles Rahmenprogramm, das täglich um 18 Uhr am Hebelpark startet, bilden konzeptionell die tragenden Säulen. „Es sind alle Plätze attraktiv und es gibt keine Plätze zweiter Klasse“, betont Frick. An einigen Ständen komme es aufgrund der elf Tage zu Wechseln, bis zu fünf Mal, sodass für Besucher auch immer mal Neues geboten werde, wirbt Schneider. Alle 55 Hütten an den drei Standorten seien durchweg besetzt – von Kunsthandwerk, Weihnachtsdekorationen und weiteren Spezialitäten. Auf dem Alten Marktplatz stehen 28 Hütten und ein Kinderkarussell, am Hebelpark 19 Hütten sowie ein kleiner Adventspavillon und auf dem Senser Platz sind es acht Hütten.

Die Zeiten

Die offizielle Eröffnung des Weihnachtsmarkts findet am 1. Dezember, ab 16.30 Uhr auf dem Alten Marktplatz statt. Danach ist bis 20 Uhr offen. Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt ansonsten montags bis freitags von 10 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 21 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Der Hilfsverein unseres Verlagshauses, „Leser helfen Not leidenden Menschen“, ist vom 1. bis zum 4. Dezember auf dem Hebelpark anzutreffen (Stand: H16).