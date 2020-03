Lörrach/Weil am Rhein - Am Montagabend und am Dienstagabend kam es in Lörrach und Weil am Rhein zu mehreren Anrufen durch "falsche Polizeibeamte". In den Fällen gaben sich die Täter als Polizisten aus und schilderten eine Geschichte um festgenommene Einbrecher, die sich in der Nachbarschaft der Angerufenen zugetragen haben soll.