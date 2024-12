Lörrach/Weil am Rhein: Geldsegen für den guten Zweck

Die weiteren Empfänger

Folgende karitativen Einrichtungen erhielten eine Spende für ihre Projekte: Familienzentrum Kinderland, Evangelischer Gemeindeverband, Hospiz am Buck, Förderverein Hospiz am Buck, Verein Chinderlache, Diakonie Lörrach, DLRG-Gruppe Weil, streetkickers 39, Deutscher Kinderschutzbund in Schopfheim und Lörrach, Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck, Evangelische Allianz Lörrach, Frauen helfen Frauen im Frauenhaus Lörrach, Tüllinger Höhe, C-Punkt, Naturschutzbund Kreis Lörrach, Förderverein Eschbach, Kinderschutzverband Kreisverband Freiburg und Wendepunkt Freiburg. Auch die regionalen Feuerwehren in Lörrach, Weil am Rhein, Haltingen, Bad Krozingen, Bremgarten und Hartheim wurden mit einer Spende bedacht. In 20 Kindergärten freuten sich die Kinder über eine Aufführung der Freiburger Puppenbühne, darunter in den Kindergärten in Kandern, Efringen-Kirchen sowie an der Eisenbahnstraße in Weil, im AWO Emma-Fackler-Schulkindergarten und in der Spielstube in Wittlingen.