Gespräche mit Gemeinde

Auf Schweizer Seite negativ aufgenommen wurde, dass der Domplatz in Arlesheim in diesem Jahr nicht von Stimmen bespielt werde. „Stimmen-Festival kehrt Arlesheim den Rücken“ hatte daraufhin die „Basler Zeitung“ getitelt. Das will Lorenz gegenüber unserer Zeitung so nicht gelten lassen. Vielmehr sei die Stimmen-Spitze um Timo Sadovnik mit der Gemeinde im Austausch. Gemeinsam werde an einem Zukunftskonzept gearbeitet. „Wir kehren dem Spielort daher also nicht den Rücken, sondern loten in Gesprächen aus, wie eine künftige Zusammenarbeit an diesem Spielort aussehen kann.“