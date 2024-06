Lörrach: Weindorf-Organisator Wagner hält 24 Uhr für überholt

Polizei am Freitagabend

Nach dem Startschuss am Mittwochabend kam es am Folgetag zu einer Symbiose des reinen Kinder-Stadtlaufs und des Weindorfs, freut sich der Organisator im Gespräch mit unserer Zeitung. So herrschte hier von Beginn an Betrieb. Bis zu 800 Menschen seien gleichzeitig auf dem Alten Markt gewesen

Weit über 1000 betrug die Anzahl laut Wagner am Freitagabend, als das Weinfest und die Übertragung der Fußball-EM rund um den Alten Markt gemeinsam stattfanden. Viele Weindorf-Besucher hatten sich in verschiedener Art zwar als DFB-Elf-Fan zu erkennen gegeben, doch die Schnittmenge mit Weindorf-Besuchern war nach Einschätzung des Organisators gering. Die Stimmung sei bis auf die letzte Stunde auch sehr gut gewesen.