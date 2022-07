Lörrach Weit gespannte Bögen

Lörrach. Es geht wieder los: Mit „Stimmen on Tour“ startete am Donnerstag im Brombacher Werkraum Schöpflin der Prolog zum Stimmen-Festival. Zwei Formationen spielen an verschiedenen Auftrittsorten und stimmen Musikfans bei freiem Eintritt auf das am 6. Juli beginnende Festival ein.

„It’s one of those days“, schmunzelte Bongeziwe Mabandla – einer dieser Tage eben. Der Singer-Songwriter aus Johannesburg und sein Duopartner und Produzent Tiago Correira-Paulo aus Maputo waren erst ein paar Stunden zuvor gelandet. Allein: Ihr Equipment ging auf dem Flug verschollen. Dass die beiden Musiker an einem vom Stimmen-Team schnell organisierten Instrumentarium spielen mussten, war dem Sound indes nicht anzuhören. Akustik- und E-Gitarre nebst elektronischer Effektkiste, vor allem aber die raumflutende Stimme von Bongeziwe Mabandla zogen das Publikum im Nu in den Bann.