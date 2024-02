Lörrach: Weitere Autos in Lörrach von Unbekanntem aufgebrochen

Am Montag zwischen 20 und 22 Uhr schlug ein Unbekannter eine kleine Autofensterscheibe ein und entwendete einen Rucksack, in dem sich ein Laptop befand. Der Wagen stand verschlossen auf einem Parkplatz an der Hauptstraße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Auch Bankkarten gestohlen

Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 15.20 Uhr, wurde an einem Nissan, der an der Straße „Zwischen den Wegen“ stand, ebenfalls eine Scheibe eingeschlagen. Aus dem Innenraum wurde eine Lederjacke entwendet, in der sich ein Mobiltelefon sowie eine Geldbörse mit Bankkarten und Identitätsdokumenten befanden. Gegen 15.30 Uhr versuchte ein Unbekannter mit einer der Bankkarte seine Einkäufe zu bezahlen, was aufgrund des Pin-Limits nicht gelang.