Lörrach Weitere E-Bikes gestohlen

Lörrach. Nachdem in Lörrach aus einem Keller ein E-Bike gestohlen wurde, kam es in der gleichen Nacht zu weiteren Diebbstählen hochwertiger E-Bikes in unmittelbarer Nähe. In der Friedensgasse wurde eine verschlossen abgestelltes Rad der Marke Cube im Wert von etwa 3 200 Euro entwendet. Ein weiteres E-Bike der Marke Specialized Vado, im Wert von etwa 3 000 Euro, wurde in der Zeppelinstraße gestohlen. Dieses war an der Wohnanschrift an einem Gartenzaun angeschlossen.