Lörrach Weitere Million fließt in die Kanalsanierung

Die Entwurfsplanung umfasst die Renovierung von 65 Haltungen in geschlossenem Verfahren (Linersanierung) auf einer Länge von zwei Kilometern. In die beschädigten Kanalrohre werden Schläuche gelegt, die sich in einem besonderen Verfahren an die Außenwände kleben und diese so abdichten. Die Erneuerung von Schächten und Schachtbauteilen und weiteres müssen in offener Bauweise erfolgen, legte der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung dar. Insgesamt umfasst das Sanierungsgebiet eine Mischwasserkanalisation von knapp 12,6 Kilometer und 421 Haltungen.