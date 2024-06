Lörrach: Weitere Unterkünfte für Flüchtlinge im Blick – Füssler-Areal nur mit Zelten möglich

Das Füssler-Areal

In landes- oder bundeseigenen, in anderer Trägerschaft sowie im städtischen Besitz befindliche Objekte wurden unter anderem das ehemalige Polizeirevier, das Füssler Areal sowie die Konrad-Adenauer-Straße (an den Bahngleisen) untersucht. Ein weiteres potentielles Grundstück „Am Stammbachgraben/An der Wiese“ befindet sich aktuell noch in der Anfangsphase der Prüfung. Das Füssler-Areal wurde ebenfalls untersucht und käme nur für eine temporäre, saisonale Notfallunterkunft mit Zelten in Frage, heißt es in der Mitteilung weiter.