Lörrach-Hauingen. Begrüßt wird in Hauingen rückblickend, dass in den vergangenen Jahren in einer Rekordzeit von sieben Monaten die L138 verlegt und ein neuer Kreisverkehrsplatz sowie die Retentionsfläche zum Hochwasserschutz in Bezug auf das neue Kreisklinikum angelegt wurden, schreibt Ortsvorsteher Günter Schlecht in einer Stellungnahme. Die Ertüchtigung des Knotenpunkts Entenbad in die Einfahrt der B317 habe sich nach der Einschätzung aller Hauinger Ortschaftsräte bereits bewährt.