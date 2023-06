Lörrach Weiterer Workshop in „Garten-Fabric“

Erste Ernte

Im jüngsten Workshop am 13. Mai konnten sich Garteninteressierte unter Anleitung von Bernhard bereits an die erste Ernte in der „Garten-Fabric“ machen. Gemeinsam wurde entdeckt, was sich seit dem ersten Workshop in den Beeten getan hat, es wurden Saatgutpralinen mit essbaren Blüten geformt und ein Kartoffelturm gebaut, schreibt die Schöpflin Stiftung in einer Mitteilung.

„Pflanzenzauber“

Im nächsten Workshop „Pflanzenzauber“ tauchen Garteninteressierte mit Bernhard in die Welt der Pflanzenfarben ein. Dabei wird der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt: Es werden Kunstwerke durch das Färben mit Pflanzenfarben geschaffen.