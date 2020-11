Lörrach Welch ein Jahr, welch ein Buch

Die ganze Bandbreite der Bevölkerung abgebildet

Ein bemerkenswertes Jahr – ein bemerkenswertes Buch: So lässt sich der Inhalt des reich bebilderten, informativ gegliederten und professionell layouteten Bands zusammenfassen. Unterteilt ist es in die Rubriken Stadtthema, Stadtleben, Stadtchronik sowie neu in die Rubrik Stadtbild. Hauptthema natürlich: Corona. In der Rubrik Stadtthema kommen 50 Lörracherinnen und Lörracher zu Wort, bekannte Gesichter, aber auch Menschen wie Du und Ich. Bewusst wurde hier Wert darauf gelegt, die ganze Bandbreite der Bevölkerung abzubilden: Gastronomie, Einzelhandel, Marktbeschicker, Veranstalter, Lehrer, Ärzte, Rentner, Eltern, Schüler, Vereine, Kultureinrichtungen, Religionsgemeinschaften, Polizei. Spannend zu lesen sind diese ganz persönlichen Einzelbetrachtungen, die so ihrer Stadt in Zeiten der Pandemie ein persönliches Gesicht geben.