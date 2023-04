Lörrach Welche Grundstücke was kosten

Die Kreisstadt Lörrach hat dabei den Hut auf, also die genannten Kommunen übertragen ihre Aufgaben für die Erfüllung der Tätigkeiten des Gutachterausschusses auf die Stadt Lörrach. Der Gemeinderat soll grünes Licht für die Gründung geben, die Vorberatung erfolgt am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik.

Im Stellenplan

Zuständig ist der neue Gutachterausschuss dann für eine Gesamtbevölkerung von rund 109 500 Einwohnern. Daraus resultiert ein Personalbedarf von fünfeinhalb Stellen in der Geschäftsstelle. Bisher sind in den Stellenplänen der Stadt Lörrach bereits zwei Stellen eingeplant. „Diese Stellen werden sukzessive mit der Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ausgeschrieben“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Kommunen teilen sich anteilsmäßig die anfallenden (Personal-)Kosten. Auf die Stadt Lörrach werde voraussichtlich ein Kostenanteil (Bruttoarbeitslohn, AG-Aufwand, Sachkostenpauschale und 15 Prozent Gemeinkostenzuschlag) von jährlich zirka 183 000 Euro entfallen.