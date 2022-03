Lörrach Welle der Hilfsbereitschaft

Unterstützung erhalten die Knops unter anderem von Stiefvater Reisen. Geschäftsführer Stefan Fischer sagte zu, zwei Busse mit Fahrern ab 18. März zur Verfügung zu stellen. 1498 Kilometer beträgt die Strecke bis zum Grenzübergang Medyka, von wo aus die Flüchtlinge nach Deutschland in Sicherheit gebracht werden sollen.

Spontan hat die Firma Glatt versprochen, die Kosten für den Diesel-Kraftstoff und anfallende Mautgebühren zu übernehmen. Rewe und Hieber wollen Lebensmittel zur Verfügung stellen, um die Menschen auf ihrer langen Reise gut verpflegen zu können. Ein Arzt, ein Sanitäter und Dolmetscher werden die Fahrt begleiten.

Nach aktuellem Stand ist geplant, am Grenzübergang Medyka in Polen 40 ukrainische Flüchtlinge aufzunehmen. 23 Stunden Fahrt sind danach zu meistern. Kommenden Freitag geht es mit den Hilfsgütern los. Am darauffolgenden Dienstag soll der Bus zurück sein.

Laut Landratsamt können die Flüchtlinge in der Hauptaufnahmestelle in Karlsruhe oder in der Erstaufnahme in Freiburg unterkommen. Einige könnten auch gleich in Lörrach Quartier beziehen.

Kontakt Dijana und Manfred Knop; Tel.: 0177/6927677